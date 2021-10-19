Аналитики «Синергии» отметили среди россиян тенденцию брать кредит до 3 млн рублей

Жители России чаще всего берут кредиты на суммы менее 3 миллионов рублей. Об этом сообщили аналитики университета «Синергия».

Исследование показало, что 29,6% россиян брали максимальный займ на сумму от 1 до 3 миллионов рублей. Еще 23,2% респондентов сообщили об оформлении кредита на сумму от 150 до 500 тысяч рублей. Около 15% россиян брали кредиты на сумму от 500 тыс. до 1 миллиона рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что 21,4% взяли кредит на сумму меньше 100 тысяч рублей. Ссуды на займы, превышающие 6 миллионов рублей, получили только 10,4% респондентов. Опрос показал, что сейчас выплачивают кредиты 56% граждан. Также около 21% планируют оформить кредитный продукт в банках. Остальные россияне не имеют подобных планов.