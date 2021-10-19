Пропавших в Красноярском крае школьниц нашли спящими в подъезде

Правоохранители нашли двух 11-летних девочек, которые накануне пропали в Красноярском крае. Школьницы спали в подъезде одного из домов города Дудинки.

Информацию об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Сообщение о пропаже двух детей поступило в полицию 18 октября. Обеспокоенная мать одной из школьниц сообщила, что ребенок не вернулся вечером домой. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться у своей подруги-сверстницы, однако там детей не обнаружили.

Инспекторы, участковые и наряды полиции проводили поиски пропавших и проверяли возможные места их нахождения. Одноклассники рассказали, что последний раз видели одну из девочек в компании своей подруги.

Позже поиски увенчались успехом. Полиция обнаружила 11-летних школьниц спящими в подъезде. Все причины и обстоятельства происшествия будут выяснять компетентные органы.