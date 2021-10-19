Корабли России и Китая впервые совершили совместный проход через Сангарский пролив

Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив или Цугару. Информацию об этом сообщил заместитель генсека кабмина Есихико Исодзаки.

Проход был совершен между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Корабли 18 октября преодолели Сангарский пролив по направлению из Японского моря в Тихий океан, рассказал Исодзаки.

В минобороны Японии заявили, что маневр был совершен в соответствии со всеми международными правилами, нарушений территориальных вод со стороны российских и китайских кораблей не зафиксировали.

Ранее ВМФ России и ВМС Китая проводили совместные учения «Морское взаимодействие — 2021», которые длились три дня. Они состоялись в акватории Японского моря. Военные отработали артиллерийские стрельбы, организацию связи и многое другое.