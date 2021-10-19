Две школьницы пропали в Красноярском крае

Двух 11-летних школьниц разыскивают на севере Красноярского края. Девочки пропали вечером 18 октября в Дудинке.

В настоящее время полиция занимается поисками двух детей. Об инциденте заявила мачеха одной из девочек.

Она рассказала, что падчерица вечером не вернулась домой. Правоохранители узнали, что девочка могла остаться на ночь в гостях у своей подруги, однако позже выяснилось, что и так не ночевала дома.

Поисками школьниц занимается личный состоя уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и наряды полиции. Они устанавливают круг общения школьниц и проверяют возможные места их нахождения.