Список отраслей для обязательной вакцинации расширили на Камчатке

Условия вакцинации против COVID-19 на Камчатке ужесточил Роспотребнадзор. Новое постановление главы ведомства опубликовано на официальном сайте регионального управления ведомства.

Вакцинация против коронавируса теперь обязательна для сотрудников сферы пищевой промышленности, физической культуры и спорта, строительства, промышленных предприятий, а также для чиновников органов местного самоуправления. Работодатели должны организовать вакцинацию первой прививкой до 15 ноября.

Отмечается, что доля вакцинированных в компаниях не должно быт менее 80%. Ранее обязательная вакцинация в регионе была введена 23 июля для работников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и прочих сфер.