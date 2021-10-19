Изменений радиации не зафиксировали в Приморье после запуска снаряда КНДР

Радиационный фон в Приморском крае не изменился после запуска КНДР неизвестного снаряда. Информацию об этом сообщили в Примгидромете.

В организации заявили, что радиационный фон в регионе составляет 10-12 мкР/ч, что является обычными показателями. В информационно-обрабатывающем центре «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами рассказали, что угроз стихийных бедствий и сейсмической активности в акватории Приморья не поступало.

Последнее незначительное сейсмособытие было зафиксировано недалеко от Владивостока 29 сентября, сообщили в Единой Геофизической службе РАН. Приморский края является единственным российским регионом, который находится на границе с КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила в сторону Японского море два снаряда. Их тип определить не удалось. Предполагается, что это могли быть баллистические ракеты.