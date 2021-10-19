Трамп подал в суд на комиссию Конгресса США из-за расследования штурма Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал комиссию палаты представителей сохранить в тайне материалы расследования обстоятельств штурма Капитолия.

Бывший президент направил соответствующий иск в федеральный суд столичного округа Колумбия. Ответчиками значится комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон, а также управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро.

Трамп просит у суда не допустить разглашения тех материалов, которые касаются его действий в связи с событиями 6 января. Истец требует вынести постановление о неправомочности и неисполнимости запросов комиссии, соответствии с конституцией и законами США.

Утверждается, что действия спецкомитета направлены на преследование Трампа и ключевых сотрудников его администрации. В документе подчеркивается, что запрос законодателей почти не ограничен по охвату.

Трамп хочет, чтобы суд лишил комиссию права рассылать запросы и наказывать за их неисполнение. Он призывает архивистов запретить предоставление следствию любой информации до тех пор, пока он сам с ней не ознакомится.