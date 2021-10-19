Жители ДФО вновь смогут приобрести субсидированные авиабилеты у «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидируемых авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиаперевозчик сообщает, что на эти цели российским правительством выделены дополнительные средства. Они должны позволить увеличить объем льготных пассажирских перевозок. Субсидируемые билеты доступны для всех жителей ДФО, имеющих в регионе постоянную прописку.

Стоимость билета составляет 7 650 рублей в одну сторону для взрослого. Билет для детей от двух до 12 лет стоит 5740 рублей. Тарифы действуют на прямые рейсы из Владивостока, Хабаровска, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска в Москву и обратно.

Ранее стало известно, что в июне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами ДФО 1,58 млрд рублей. Средства рассчитаны на текущий год.