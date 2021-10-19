19Fortyfive: интеграция России и Белоруссии приведет к сдвигу границ НАТО

Объединение России и Белоруссии угрожает членам Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание 19Fortyfive.

Эксперты издания считают, что Москва и Минск «сольются в единое целое» во всех смыслах. Это подтверждается не только экономическими процессами между странами, но и крупными российско-белорусскими учениями «Запад-2021».

Отмечается, что в НАТО обеспокоены приобретением Белоруссией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Присутствие России в политической, экономической и военной сферах Белоруссии откатывает восточный фланг НАТО дальше.

19Fortyfive отмечает, что государства Альянса зажаты в тиски также российской армией и вооружениями в Калининградской области. Эксперты отмечают, то, что казалось когда-то невероятным сценарием, стало тревожной реальностью.