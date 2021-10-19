QR-коды для посещения театров и музеев станут обязательными в Тульской области

Власти Тульской области ввели запрет на посещение театров и музеев без QR-кода о вакцинации против коронавируса с 22 октября. Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Дюмин.

Новые ограничения в Тульской области были введены из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в регионе. Также с 22 октября QR-коды либо о вакцинации против коронавируса, либо о перенесенном заболевании, либо о наличии медотвода станут обязательными для посещения спортивных мероприятий и боулингов.

Кроме этого, QR-код необходимо будет предоставлять для получения стационарных и полустационарных услуг, сообщается на официальном сайте правительства Тульской области.

Организации общепита не будут функционировать с 0:00 до 7:00 часов. В кафе и ресторанах запрещено обслуживать группы, состоящие из более десяти человек. Несовершеннолетним жителям региона не разрешается посещать ТРЦ без сопровождения родителей. Студенты мединститутов будут обучаться в удаленном формате.