Латвийский министр здравоохранения сообщил о введении локдауна в стране

Локдаун в Латвии продлится с 21 октября по 15 ноября. Связано это с непростой эпидемиологической ситуацией — Латвия возглавила топ стран по заболеваемости COVID-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По решению властей, с 21:00 до 5:00 жители Латвии не смогут выходить из дома вне зависимости от того, вакцинировались они или нет. Как сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, одной из причин подобного решения также являются низкие темпы вакцинации.

«Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом», — объяснил он.

Работать в стране продолжат лишь магазины и торговые точки, предоставляющие товары первой необходимости. Школы, кроме первых-третьих классов, переходят на удаленный формат работы.