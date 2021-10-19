Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в Карелии

Подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде женщину нашли в Карелии, сообщили в пресс-службе СК РФ в понедельник.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в убийстве девочки жительницу Вологды 1981 года рождения. Ее обнаружили в Карелии, сообщили в следственном ведомстве. В настоящее время осуществляется ее доставка в следственные органы Вологодской области, уточнили в СК.

По версии следствия, женщина встретила ребенка на улице города 16 октября. Злоумышленница заманила ребенка к себе и совершила убийство.

«Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона», — цитирует сообщение СК ТАСС.

В понедельник вечером тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в квартире подозреваемой. Двери жилища вскрыли сотрудники МЧС.