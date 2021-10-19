Госдеп начал расследование действий Белого дома при выводе войск США из Афганистана

Генеральный инспектор Госдепа Дайна Шоу начала расследование в отношении ряда действий администрации президента США Джо Байдена при выводе американских войск из Афганистана, сообщает Politico.

Газета со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве, Конгрессе США, а также на имеющиеся в распоряжении издания документы сообщает, что речь идет о проверке действий Белого дома в дипломатической сфере.

Согласно данным Politico, будут оценены программа выдачи специальных иммигрантских виз из Афганистана и расселение беженцев. Также проверке будет подвергнута эвакуация сотрудников посольства США из Кабула, а также граждан Афганистана и американцев.

Шоу уже уведомила Конгресс США об этом шаге. Она сообщила, что ее офис запускает ряд надзорных проектов, которые касаются военных и дипломатических усилий американской стороны в Афганистане.