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Госдеп начал расследование действий Белого дома при выводе войск США из Афганистана

Госдеп начал расследование действий Белого дома при выводе войск США из Афганистана

Генеральный инспектор Госдепа Дайна Шоу начала расследование в отношении ряда действий администрации президента США Джо Байдена при выводе американских войск из Афганистана, сообщает Politico.

Газета со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве, Конгрессе США, а также на имеющиеся в распоряжении издания документы сообщает, что речь идет о проверке действий Белого дома в дипломатической сфере.

Согласно данным Politico, будут оценены программа выдачи специальных иммигрантских виз из Афганистана и расселение беженцев. Также проверке будет подвергнута эвакуация сотрудников посольства США из Кабула, а также граждан Афганистана и американцев.

Шоу уже уведомила Конгресс США об этом шаге. Она сообщила, что ее офис запускает ряд надзорных проектов, которые касаются военных и дипломатических усилий американской стороны в Афганистане.