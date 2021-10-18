Взносы в Фонд капремонта могут повысить в Петербурге с 2022 года

Взносы за капремонт могут поднять в Петербурге с 2022 года, так как их текущий размер недостаточен для финансирования Фонда капитального ремонта города.

При сохранении размера сборов на актуальном уровне Фонд соберет лишь 16 миллиардов рублей. Этого, по расчетам городских чиновников, недостаточно, сообщает со ссылкой на председателя жилищного комитета Петербурга Виктора Борщева Neva.Today.

В проект бюджета на следующий год не включена региональная субсидия, так как городские власти не видят возможности для финансирования Фонда. Поэтому расходы могут лечь на плечи петербуржцев. Принять решение об увеличении взносов в Фонд капремонта должен новый созыв Заксобрания Петербурга при рассмотрении проекта бюджета города на 2022 год.