Украина является редким примером того, как государство целенаправленно вредит самому себе, отказываясь от могущества ради бесперспективности и нищеты.

Об этом говорится в материале китайского издания Sohu, перевод которого на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

Как пишут китайские аналитики, Украина была большой и могущественной страной до тех пор, пока ее руководство не решило испортить взаимоотношения с Россией и стать союзником Соединенных Штатов Америки, несмотря на печальный пример других стран, которым «дружба» с Вашингтоном не принесла ничего хорошего.

«Каждая страна имеет свои интересы, которые она пытается реализовать. Существует не так много стран, которые проявляют инициативу, чтобы отказаться от благополучия и навредить самим себе», — рассуждают эксперты.

Украина, отмечают они, обладала, по европейским меркам, огромными территориями, трудоспособным населением и хорошей экономической базой. То есть, по мнению многих мировых экспертов, она имела все необходимое, чтобы со временем превратиться в сверхдержаву.

Но переломным моментом в истории этой страны стал так называемый Евромайдан и совершенный под его прикрытием в начале 2014 года государственный переворот. Именно после этих событий Киев резко отказался проверенных временем взаимовыгодных отношений с Россией, и, поверив обещаниям западных партнеров, сделал крутой разворот в сторону дружбы с Америкой и Евросоюзом.

Эта ошибка Киева предопределила дальнейшую судьбу большой и могучей страны, которая сама обрекла себя на потерю территорий, затяжной военный конфликт и на фактическое превращение в очередную колонию США.

«Украина превратилась в раздираемую на части, бесперспективную, нищую и самую несчастную страну Европы», — говорится в статье.

Страна, которая после распада Советского Союза получила богатое наследство, потеряла все в результате одного неверного шага. «Дружба» с Америкой никогда никому не приносила счастья и всегда оборачивалась против тех стран, которые доверяли свое будущее Вашингтону, в надежде на благосклонность американцев. И Украина не стала исключением.

«Почему такая большая страна, как Украина, была так легко обманута Соединенными Штатами? Как можно было быть так легко одураченной США?» — недоумевают китайские эксперты.

Напомним, ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил в комментарии Общественной службе новостей, что, если бы США захотели, они могли бы превратить Украину в самый свой успешный восточноевропейский проект. Но они этого не сделали, потому что не хотели превращения Украины в самостоятельный геополитический субъект.

США намерено превращают Украину из геополитического субъекта в «объект», не оставляя украинской элите другого выбора, как быть проамериканской, считает Брутер. России же в этой ситуации, по мнению политолога, нужно забыть про Украину и оставить ее на попечение Запада, к которому Киев так стремится.