Ветрогенераторы, солнечные установки и другие возобновляемые источники энергии не только, как выяснилось, сильно зависят от погодных условия, ни и несут дополнительную финансовую нагрузку для бюджета государств, сделавших ставку на «зеленую» энергетику.

Такое мнение высказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман, слова которого приводит издание «Актуальные новости».

Как рассказал депутат, в Норвегии два крупных комплекса с ветряными турбинами, при проектировании и строительстве которых несколько лет назад была допущена бюрократическая ошибка, угрожают оленеводческим сельхозпредприятиям.

Возможно, эти два комплекса ветрогенераторов будут снесены, но они и вызванные ими проблемы с оленями – это, по словам Вассермана, только «ничтожная часть айсберга».

«Нынешнее лето показало, что ветер и солнце отмечены нестабильностью, по данной причине ветряки работали крайне слабо и неэффективно. Названное оборудование вводят в энергосистему с учетом покрытия неизбежных потерь», — пишет Вассерман.

По его словам, использование газовых турбин представляет собой прямую противоположность «зеленой» энергетике, и к тому же является самым дорогим способом получения электроэнергии. Однако газовые турбины быстро запускаются и быстро оправдывают себя.

А солнце и ветер, хоть и работают бесплатно, но сама энергосистема с использованием ветрогенераторов или солнечных батарей тоже является весьма дорогостоящей.

«Данные проекты окупаются дольше, чем обычные энергоустановки. "Зеленая" энергетика является крайне разорительным делом», — заключил Вассерман.

Напомним, накануне американский журнал Forbes опубликовал материал публициста Ариэля Коэна, который, рассуждая о причинах нынешнего энергетического кризиса в Европе, сделал вывод, что многократное подорожание газа и дефицит электроэнергии стали результатом «высокомерной» политики Евросоюза, решившего любой ценой и в короткие сроки перейти на «зеленую энергетику».