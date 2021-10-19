Сатановский дал совет, как остановить беспредел мигрантов в Европе

Европа давным-давно перестала быть заповедником закона и порядка, и превратилась в филиал сумасшедшего дома, став очень либеральной, прогрессивной и беспомощной перед людьми, которые приезжают из жестоких стран и готовы убивать.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, комментируя убийство в Великобритании депутата парламента, которого на встрече с избирателями зарезал молодой сомалиец. Произошедшее было признано террористическим актом.

«Депутат этот представлял консерваторов, был членом парламента почти 40 лет, прославился защитой животных и тем, что требовал ужесточить контроль над безобразиями, которые в Великобритании творят мигранты», — отмечает Сатановский.

При этом, по его словам, отец убийцы – образованный человек, входивший в высшие эшелоны элиты Сомали – заявил, что поступок сына его шокировал. Так это или нет, в любом случае, убитого британского парламентария к жизни уже не вернуть. А убийце при этом лишение жизни не грозит, так как ни в Соединенном Королевстве, и нигде в Европе не осталось смертной казни.

Как с горькой иронией пишет Сатановский, Великобритания, и вся Европа в целом, могут гордится гуманностью своей правоохранительной и судебной системы.

«Очень она либеральна, прогрессивна и до того беспомощна, что все те миллионы людей из Африки, Азии и стран Ближнего и Среднего Востока, которые заполонили сегодня европейские государства и живут не по их законам, а по своим племенным, клановым и феодальным традициям, видят все европейское в гробу и этого не скрывают. Да и с чего бы им это скрывать? Человек, готовый убивать всегда выиграет у тех, кто на это не способен», — рассуждает политолог.

Так устроены вышеперечисленные регионы, и Сомали в том числе – там живут очень жесткие люди, которые все на счет себя знают, этим гордятся и без колебания, следуя своим обычаям, убивают в любом конфликте. И для них нет разницы, кого убивать – члена враждебного племени или конкурирующей банды, неверную жену или депутата парламента, пытавшегося положить конец устроенному ими беспределу.

Тем более, что им самим после совершенных убийств не грозит ничего страшного – на их защиту сбегутся адвокаты, за них заступятся лейбористы.

Именно поэтому, уверен политолог, Европа, некогда бывшая заповедником закона и порядка, превратилась в филиал сумасшедшего дома, в котором часть людей живет по либеральным законам, а другая часть не признает никаких законов и делает, что хочет.

Остановить этот беспредел, по мнению Сатановского, можно лишь одним способом: ликвидируя всех убийц, террористов и религиозных фанатиков, а также лишая гражданства и высылая из Великобритании и Евросоюза их семьи. Также следует перестать платить пособия приезжим, и сносить центры, где «кучкуются» беженцы, считает Сатановский.

Но в Европе, по его словам, этого никто делать не станет, а значит этой Европе «настала хана», заключает политолог.