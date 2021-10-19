Погребинский назвал фантазиями слова Зеленского о возможном обмене Медведчука

Фантазии украинского президента Владимира Зеленского о возможном обмене находящегося в Киеве под домашним арестом лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука связаны с пониманием, что законно выиграть суд у оппозиционера невозможно.

Об этом в комментарии газете «Взгляд» заявил украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее президент Украины заявил, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине обвиняют в госизмене, но держат под домашним арестом, на «настоящих героев Украины», лишенных свободы за пределами страны. Но, по словам Зеленского, это стало бы возможно, если бы Россия подтвердила наличие у Медведчука российского гражданства.

Как отметил по этому поводу Михаил Погребинский, заявления Владимира Зеленского в большинстве своем лишены смысла, однако они делаются с расчетом на публику, которая едва ли задумывается о бессмысленности слов президента.

При этом Зеленский либо уже убедился, либо близок к тому, чтобы убедиться, что законно победить Медведчука в суде не получится, поэтому он и ищет возможности от него избавится путем обмена.

«Даже первокурснику юрфака понятно, что в деле Виктора Медведчука нет ни состава, ни события преступления – как сказал сам Медведчук. Все это стало бесперспективно, и для президента, конечно, предпочтительнее его обменять, вот он и предлагает», — отметил Погребинский.

На нелогичность в словах Зеленского, по словам политолога указывают два противоречия. Первое, заключается в том, что Зеленский сам признал, что Медведчук является украинским гражданином и к нему применяется украинское законодательство. А второе в том, что украинскому президенту не кажется странным предлагать обменять человека, находящегося под домашним арестом, до того, как суд вынесет приговор по его делу.

«Это нонсенс для тех, кто способен анализировать. А те, кто просто ненавидит (президента РФ Владимира) Путина, Россию и Медведчука, для них это нормальное выступление Зеленского в духе: "Забери, Путин, своего друга!". Это игра для этих людей, на эту аудиторию», – заключил Михаил Погребинский.

Напомним, ранее сам Виктор Медведчук, комментируя слова Зеленского о готовности обменять его, заявил, что не имеет и никогда не имел никакого другого гражданства, кроме украинского. Также глава политсовета ОПЗЖ добавил, что намерен продолжать политическую борьбу, несмотря на то, что киевская власть применяет по отношению к нему «преступное давление».