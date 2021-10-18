В Мали рассказали, чем партнерство с Россией лучше помощи Франции

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига рассказал о негативных последствиях девяти лет присутствия французского военного контингента в республике.

Правительство Мали обратилось к Франции за помощью в уничтожении терроризма и возвращении контроля над собственной территорией, напомнил в интервью Le Monde Маига. Но спустя девять лет ситуация только ухудшилась, подчеркнул малийский премьер.

«Терроризм, который был ограничен Кидалем, распространился на 80 процентов нашей республики. Это заставляет малийцев думать, что против страны существует международный заговор», — сообщил Маига.

Политик считает, что Париж намеренно ставит легитимность местного правительства под сомнение, нарушая двустороннее соглашение Франции и Мали. Маига считает, что это произошло, так как французским властям «не понравилось новое правительство Мали».

Маига подчеркнул, что как суверенная и независимая страна Мали имеет право выбирать партнеров и заключать соглашения с Россией. Он подчеркнул, что Бамако готово к взаимодействию со всеми государствами, способными помочь в обеспечении безопасности страны.