Власти ЦАР не сообщали Москве о нарушениях со стороны российских инструкторов

Инструкторы из России не принимают участия в боевых действиях на территории Центральноафриканской Республики. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Отмечается, что руководство ЦАР не сообщало российским властям о каких-либо нарушениях со стороны инструкторов. По словам Евстигнеевой, каждое нарушение международного права должно расследоваться национальными властями. Дипломат заявила, что Россия и ЦАР ведут взаимоуважительный диалог, пишет ФАН.

«Если нам будет передана какая-то информация по линии правоохранительных органов ЦАР о конкретных инцидентах, она будет тщательно изучена», – рассказала Евстигнеева.

Российские инструкторы в ЦАР только обучают национальную армию африканского государства (FACA) и проводят консультации, напомнила Евстигнеева. Совет Безопасности ООН разрешил деятельность инструкторов, подчеркнула российский дипломат.