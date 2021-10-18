Тело пропавшей девятилетней девочки обнаружили в Вологде

Девятилетняя девочка, поиски которой велись в Вологде, была найдена мертвой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

Ребенок ушел из дома утром 16 октября. Родственники пропавшей начала поиски только днем 17 октября, думая, что девочка находилась все это время у бабушки. Отмечается, что семья состоит на учете как неблагополучная. Мать воспитывает двоих малолетних детей в одиночку.

МЧС вели поиски пропавшей девочки с полудня 17 октября, опрашивали жителей города и знакомых несовершеннолетней. Местное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.