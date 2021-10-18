Власти Петербурга введут QR-коды для посещения общественных мест с 1 ноября

Посещение мероприятий и общественных мест в Петербурге с 1 ноября 2021 года будет возможно только при наличии QR-кодов о прохождении полной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в пресс-службе городской администрации.

Нововведения не распространяются на детей и подростков до 18 лет. Наличие QR-кода будет проверяться при посещении выставок, спортивных мероприятий численностью более 40 человек. Альтернативой кода о вакцинации может служить QR-код о перенесенном COVID-19, либо справка о медицинском отводе от введения препарата от заболевания.

С 15 ноября обязательное предъявление QR-кодов вводится при посещении бассейнов, фитнес-центров и других организаций, оказывающих услуги в области физической культуры, а также концертных залах, кинотеатрах и цирках. С 1 декабря такие правила будут распространяться и на посетителей общепитов.