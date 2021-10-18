Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов стал гостем шоу Вадима Манукяна

Популярный актер Виктор Логинов, известный зрителям по главной роли в ситкоме «Счастливы вместе», стал новым гостем шоу блогера Вадима Манукяна «Давай поговорим». В студию артист пришел вместе со своей молодой женой Марией Гуськовой.

Еще месяц назад четвертая супруга актера сообщила своим подписчикам о грядущем разводе, однако сам артист предпочитал не комментировать ситуацию. Он даже выложил пост в честь годовщины свадьбы, делая вид, будто ничего не происходит. Уже позже стало известно, что паре удалось миновать кризис, и сейчас она наладила свои отношения.

Логинов пришел в студию Федерального агентства новостей в конце сентября на съемки вместе с Гуськовой. По словам интервьюера Вадима Манукяна, супруги держались за руки и ничего не свидетельствовало о скором разводе.

«Признаюсь, что я был немало удивлен, когда увидел Виктора Логинова, который пришел ко мне на запись интервью 29 сентября со своей супругой Марией Гуськовой, памятуя о ее публикации в Instagram, которая была посвящена грядущему разводу. По коридору съемочного павильона они шли взявшись за руки», — рассказал Вадим Манукян.

Полное интервью о карьере и других подробностях жизни Виктора Логинова зрители смогут увидеть 24 октября на сайте ФАН.