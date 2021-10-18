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Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов стал гостем шоу Вадима Манукяна

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов стал гостем шоу Вадима Манукяна

Популярный актер Виктор Логинов, известный зрителям по главной роли в ситкоме «Счастливы вместе», стал новым гостем шоу блогера Вадима Манукяна «Давай поговорим». В студию артист пришел вместе со своей молодой женой Марией Гуськовой.

Еще месяц назад четвертая супруга актера сообщила своим подписчикам о грядущем разводе, однако сам артист предпочитал не комментировать ситуацию. Он даже выложил пост в честь годовщины свадьбы, делая вид, будто ничего не происходит. Уже позже стало известно, что паре удалось миновать кризис, и сейчас она наладила свои отношения.

Логинов пришел в студию Федерального агентства новостей в конце сентября на съемки вместе с Гуськовой. По словам интервьюера Вадима Манукяна, супруги держались за руки и ничего не свидетельствовало о скором разводе.

«Признаюсь, что я был немало удивлен, когда увидел Виктора Логинова, который пришел ко мне на запись интервью 29 сентября со своей супругой Марией Гуськовой, памятуя о ее публикации в Instagram, которая была посвящена грядущему разводу. По коридору съемочного павильона они шли взявшись за руки», — рассказал Вадим Манукян.

Полное интервью о карьере и других подробностях жизни Виктора Логинова зрители смогут увидеть 24 октября на сайте ФАН.