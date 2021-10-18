Брата погибшего мэра Кривого Рога обнаружили мертвым в его собственной квартире

Андрей Павлов, родной брат скончавшегося при неизвестных обстоятельствах в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова, найден мертвым.

Тело мужчины было обнаружено в его квартире. На месте инцидента работают бригады криминалистов и судмедэксперты. Обстоятельства смерти Павлова в настоящее время следствием не разглашаются.

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден с пулевым ранением на пороге собственного дома в селе Вольное Днепропетровской области 15 августа этого года. Следователями было выдвинуто три основных версии произошедшего, в том числе неосторожное обращение с оружием. Расследование инцидента продолжается. Устанавливаются детали произошедшей трагедии.