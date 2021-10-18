Прорыв трубы в Курортном районе Петербурга выявил «бесхозяйственность» Смольного

Авария на трубопроводе в Курортном районе Санкт-Петербурга, из-за которой 50 тысяч горожан вынуждены несколько дней обходиться без воды, выявила неготовность администрации Северной столицы к отопительному сезону.

Смольному следует не просто устранить поломку, но также взять на контроль вопрос с проработкой полноформатного решения проблемы и провести работу над ошибками, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Такое мнение высказал аналитик Владимир Соловейчик.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уже не первый год обещает провести глобальный ремонт трубопровода и подходить к вопросу подготовки к наступлению отопительного сезона более основательно, однако без разного рода шероховатостей не обходится и по сей день. По мнению российского социолога Максима Шугалея, в сложившейся ситуации невозможно обойтись без капитального ремонта труб.

«По сути, наш город 365 дней в году находится в чрезвычайной ситуации. Спасибо, что на помощь пришли сотрудники МЧС, которые, используя огромное количество пожарных рукавов, наладили временное водоснабжение от одной заборной арматуры до другой. Налицо полная бесхозяйственность администрации города», — заявил он в беседе с изданием Gazeta.SPb.

Социолог допустил, что дальнейшее бездействие Смольного может привести к еще более серьезным последствиям, которые начнут проявляться после того, как в Петербурге выпадет снег.