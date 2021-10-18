Юрист Воробьев: охранники супермаркетов не уполномочены задерживать покупателей

Юрист Василий Воробьев прокомментировал полномочия охранников в супермаркетах. В частности, судебный представитель пояснил, могут ли такие сотрудники избивать посетителей или просто применять к ним любое силовое воздействие.

По словам Воробьев, охранники в больших и маленьких супермаркетах — обычные люди, а, значит, к драке их с кем-либо стоит относиться как к потасовке гражданских лиц. Люди, занимающие такую должность, не имеют полномочий удерживать покупателей силой, подчеркнул спикер. Комментарием эксперта делится News.ru.

«Формально, единственное, что может сделать охранник, — сделать замечание, предложить пройти досмотр, и то если человек сам разрешит, и вызвать полицию», — добавил юрист.

Охранник супермаркета может применить силу только в ответ на чью-то агрессию или, например, если в его присутствии совершается другое правонарушение. Человек на страже покоя и безопасности магазина не имеет права ограничивать свободу человека, в противном случае это карается в соответствии с УК РФ.