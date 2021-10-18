Латвийское агентство снабжения объявило об установке трети забора на границе с Белоруссией

Рига уже возвела 12 километров временного забора с колючей проволокой на латвийско-белорусской границе, что составило треть от всей длины ограждения. С таким заявлением выступило Государственное агентство снабжения Латвии.

Страна испытывает проблемы из-за нелегалов, прибывающих из Белоруссии. Правительство утвердило выделение средств на установку временного забора в августе. Власти уже предоставили 1,7 миллиона евро. В Латвии прокомментировали размещение объекта.

«С 6 октября, когда началось возведение временного забора на латвийско-белорусской границе, уже установлена треть заграждения из колючей проволоки, или 12 км. Государственное агентство снабжения информирует, что установленный в настоящее время объем — хороший прогресс в этом сложном процессе, на который влияют различные факторы», — подчеркнули в латвийском ведомстве.

Ранее забор пообещала установить премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает телеканал «360». Вильнюс уже разместил 25 километров временного заграждения с колючей проволокой.