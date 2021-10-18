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Кедми: Севморпуть нервирует американцев, но Россия может его защитить

Кедми: Севморпуть нервирует американцев, но Россия может его защитить

Москва имеет возможности, чтобы защитить собственные национальные интересы на море, поэтому по Северному морскому пути будут ходить только те корабли, которые туда пропустит Россия.

С таким заявлением выступил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, слова которого приводит информационное агентство SM-News.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что создание нового англосаксонского военного альянса AUKUS является авантюрой Соединенных Штатов Америки, совершенной с целью подорвать основы стабильности в Азии.

Комментируя эти слова Патрушева, Яков Кедми напомнил, как Россия с легкостью смогла отодвинуть американские субмарины от своих территориальных вод в Баренцевом море. При этом израильский военный эксперт добавил, что российский Северный морской путь, нервирует американцев так как является одним из немногочисленных морских путей, связывающих Китай с миром,

«Потому что он дает возможность сохранять пути снабжения и торговли, неподконтрольные Соединенным Штатам. Чтобы США контролировали Северный морской путь, им надо сцепиться с Россией. Как мы видим по последнему визиту госпожи Нуланд (заместителя госсекретаря США), американским властям сегодня это даже в самом страшном сне не приснится», — объяснил Кедми.

Россия, по словам эксперта, смогла защитить Северный морской путь от посягательств американцев, построив в Арктике военную базу «Трилистник». И теперь по этому маршруту будут ходить лишь те корабли, которые на него допустит Россия.

А ведь еще не так давно, напомнил Кедми, подводные лодки ВМС США чувствовали себя в Баренцевом море довольно вольготно.

Всего 10-15 лет назад американцы с их наглостью подходили чуть-ли не к самому Мурманску. Это стало результатом в том числе и глупости советского и российского руководства, отдавшего норвежцам часть Баренцева море и позволившего им пользоваться, подчеркнул политолог.

«Но сегодня они уже не заходят в Баренцево море за пределы норвежских вод. Сегодня ситуация там совершенно другая и надводная и еще больше − подводная, о которой никто не говорит. Россия, совершенно естественно, не говорит почти ничего о том, что происходит под водой. И правильно! А американцы не говорят от стыда», — заключил военный эксперт.

Напомним, на минувшей неделе Яков Кедми рассказал о серьезном преимуществе России перед Соединенными Штатами Америки в сфере глубоководных военных разработок.