Ограничительные меры могут усилить в Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом

Ужесточение ограничительных мер допустили в Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией.

Ограничения могут усилить, если в городе продолжится прирост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Алексендр Беглов в эфире «Радио России».

«Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры», — подчеркнул градоначальник.

По словам Беглова, эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге контролируемая, но сложная. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми лекарствами, масками и перчатками. На этой неделе коечный фонд увеличат до 9,5 тыс. мест для пациентов с коронавирусом. Количества коек планируется повысить за счет плановой медпомощи.

Как сообщалось ранее, свыше 7 тыс. зараженных коронавирусом людей лежат в больницах Санкт-Петербурга. Из них 654 человека находятся в реанимации, а 324 подключены к аппаратам ИВЛ.