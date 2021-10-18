Гость Медиагруппы «Патриот» Тхостов: сериал «Игра в кальмара» не несет пользы для детей

Пресс-конференция на актуальную тему о том, как сделать школы безопасными, состоялась в Медиагруппе «Патриот». Одним из экспертов стал Член регионального штаба ОНФ в Петербурге и директор лицея №369 Константин Тхостов, который выразил мнение о том, как влияет популярный сериал «Игра в кальмара» на детей.

Сериал Netflix «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом сервиса, прибыль от его просмотров оценили почти в $900 млн. Картина популярна как среди взрослых, так и среди детей. При этом в сериале есть жестокие сцены, которые явно могут влиять на психику молодого поколения.

Гость Медиагруппы «Патриот» Тхостов утверждает, что проект не полезен для людей, он не обучает общественность нравственности. Но при этом российское государство не может запретить к просмотру «творческие эксперименты» зарубежных кинематографистов. Эксперт считает, что в первую очередь должен быть родительский контроль, однако действовать должны и власти.

«Защищать ребенка нужно сверху, а не разводить руками, я говорю о мобильных ограничениях... Мы все заинтересованы в благополучии наших детей», — сказал Тхостов.

По словам директора лицея, для несовершеннолетних необходимо вводить мобильные ограничения, чтобы они не смогли просматривать запрещенный контент.

«Сериал попадает через Всемирную паутину, и вот получается, что мы выражаем желание защитить детей, а с другой стороны не защищаем», — отметил спикер.

Пресс-конференцию решили провести из-за очередного резонансного случая в Перми. Там 12-летний мальчик пришел в школу с папиным ружьем и открыл стрельбу. Обезвредить его смогла директор школы. В результате инцидента пострадал один ребенок, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.