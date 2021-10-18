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Фонд президентских грантов получил более 10 тыс. заявок от НКО

Фонд президентских грантов получил более 10 тыс. заявок от НКО

Российские некоммерческие организации (НКО) подали рекордное количество заявок в Фонд президентских грантов на конкурс 2022 года.

Как сообщили в фонде, всего получено 10 484 проекта из всех российских регионов. Конкурс проводится в 12 раз, но 6% НКО представили свои инициативы впервые.

Большинство из предложений касались пропаганды здорового образа жизни и охраны здоровья, таких проектов было 2 047. Почти равное количество — 1 510 и 1506 заявок — подали в области поддержки проектов о науке, образовании и просвещении, а также социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан.

Больше всего грантов от НКО было запрошено на сумму от 500 тысяч до 3 млн рублей. Прием заявок завершился 15 октября, до 15 января 2022 года будут подведены итоги, а финансирование начнется в феврале.

Ранее сообщалось, что Фонд президентских грантов с весны 2017 года получил 110 тысяч заявок, из которых 20 тысяч победили и получили 41 млрд рублей.