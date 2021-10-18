Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Россиян могут начать штрафовать за неправильное содержание домашних питомцев

Россиян могут начать штрафовать за неправильное содержание домашних питомцев

Неправильное содержание домашних питомцев может привести к штрафным санкциям в отношении их хозяев. Соответствующую инициативу Мособлдумы поддержало Правительство РФ.

Государственная дума рассмотрит законопроект о введении системы штрафов за безответственное отношение к домашним животным. На данный момент в России имеются правила содержания кошек и собак, однако на практике не все граждане придерживаются их.

«Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных — законопроект поддержан», — объяснили в Мособлдуме.

По сообщению пресс-центра , за несоблюдение требований содержания домашних животных могут быть установлены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей. При повторном нарушении хозяевам грозят санкции от 1500 до 3000 рублей.

Как ранее сообщалось, в России появился новый сервис для поиска пропавших животных. Он позволит бесплатно искать их по фотографии.