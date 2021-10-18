Россиян могут начать штрафовать за неправильное содержание домашних питомцев

Неправильное содержание домашних питомцев может привести к штрафным санкциям в отношении их хозяев. Соответствующую инициативу Мособлдумы поддержало Правительство РФ.

Государственная дума рассмотрит законопроект о введении системы штрафов за безответственное отношение к домашним животным. На данный момент в России имеются правила содержания кошек и собак, однако на практике не все граждане придерживаются их.

«Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных — законопроект поддержан», — объяснили в Мособлдуме.

По сообщению пресс-центра , за несоблюдение требований содержания домашних животных могут быть установлены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей. При повторном нарушении хозяевам грозят санкции от 1500 до 3000 рублей.

Как ранее сообщалось, в России появился новый сервис для поиска пропавших животных. Он позволит бесплатно искать их по фотографии.