Коротченко поддержал решение России остановить работу миссии НАТО в Москве

Никакого взаимодействия по линии Россия-НАТО в последние годы все равно не велось, поэтому приостановка работы информационного бюро и военной миссии Североатлантического военного блока в Москве, а также постпредства РФ при Альянсе была неизбежна.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, который прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об ответных мерах Москвы на сокращение численности постоянного представительства России при НАТО.

Как заявил ранее российский министр иностранных дел, Россия приостанавливает работу не только военной миссии связи НАТО в Москве, но и расположенного там же информационного бюро Альянса. А с 1 ноября или чуть позже будет также приостановлена работа и постпредства России при военном блоке. В случае, если Североатлантический Альянс будет нуждаться в контактах с РФ, ему будет необходимо обратиться к российскому послу в Бельгии.

Как заявил в связи с этим Игорь Коротченко, данные меры никак не отразятся на взаимодействии России и НАТО, так как на протяжении последних лет никакого взаимодействия по этой линии уже не было.

«Есть русофобская антироссийская политика штаб-квартиры НАТО, которая проявляется и в военных учениях, и в практических действиях, и высылке российских дипломатов, работавших там. Поэтому закрытие миссии информационного бюро НАТО — это ответная реакция Москвы на те действия, которые совершил альянс», — подчеркнул военный эксперт.

При этом эксперт добавил, что закрывающиеся по решению МИД РФ бюро НАТО в Москве могли, помимо своих основных функций, выполнят и роль штаб-квартиры разведок стран-членов НАТО, которая действовала под дипломатическим прикрытием.

Решение Министерства иностранных дел РФ о приостановке работы военной миссии и информационного бюро НАТО, по словам Коротченко, стало естественным ходом развития событий. И теперь, если Североатлантический альянс захочет наладить с Россией отношения, он должен будет сделать шаги навстречу Москве.

«В дипломатии всегда присутствует принцип взаимности. Россия действует исходя из этого. Первые шаги сделал Запад, сделала НАТО, сделали США. Мы лишь отвечаем в рамках соответствующих процедур, на основе принципов взаимности», — объяснил Игорь Коротченко.

Поэтому, по словам эксперта, решение военно-политического руководства РФ о закрытии военной миссии и информационного бюро НАТО в Москве, а также российского постпредства при Альянсе является абсолютно четким, своевременным и адекватным сложившейся ситуации.