Баширов рассказал о судьбе Украины в случае полного отказа России от транзита газа

Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что отказ «Газпрома» бронировать на Украине дополнительные мощности для транзита топлива из РФ в ЕС спровоцировал рост цен на газ в Европе почти на 12%. По его словам, если «Газпром» будет «недоиспользовать» мощности ГТС Украины, то объем недопоставленного газа в ЕС составит более 5 миллиардов кубометров до конца отопительного сезона 2021–2022 годов.

Как отметил Макогон, с 1 октября транзит газа через Украину уменьшился на 24-25 миллионов кубометров в сутки и теперь составляет 86 миллионов кубометров в сутки.

«Сейчас присутствует противоположная динамика по сокращению транзита через Украину в ЕС», — прокомментировал гендиректор «Оператора ГТС Украины» заявления руководства РФ об увеличении поставок газа в Евросоюз в Facebook.

13 октября президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении поставок газа в Европу на 15%. При этом контрактные обязательства России по поставкам через газотранспортную систему Украины составляют 40 миллиардов кубометров газа в год, подчеркнул президент: за девять месяцев 2021 году «Газпром» увеличил транзит через соседнюю страну более чем на 8%.

В июле США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором указывалось, что транзит российского газа через Украину продолжится, несмотря на введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Пока о полной остановке транзита речи не идет, однако политолог Марат Баширов предположил, какие последствия ожидают Киев, если «Газпром» перестанет прокачивать газ через украинскую ГТС после 2024 года, а до этого будет допускать до транзита только 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно.

По мнению Баширова, потери для бюджета Украины — не самое страшное последствие, как и еще больший рост цены на газ для внутренних потребителей.

«Самое страшное — это разделение ГТС страны на сегментированные межрегиональные сети, а где-то их полное разрушение и невозможность безопасно их эксплуатировать. В итоге Украина и так является страной по факту с промышленностью, доставшейся со времен СССР, а при таком повороте начнет сползать к статусу аграрной страны», — отмечает политолог в Telegram-канале «Политджойстик».

При этом «аграрная Украина» станет крайне выгодной для ЕС, подчеркнул эксперт.

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