Вологжанин Денис Окунев отправился в кругосветное путешествие и уже преодолел 7 тысяч километров

Житель деревни Мегрино Вологодской области Денис Окунев решил изменить свою жизнь и отправился в кругосветное путешествие. Сейчас он направляется в сторону Владивостока.

Отмечается, что по России мужчина передвигается автостопом, а далее продолжит свой путь на корабле или самолетом. На данный момент вологжанин преодолел уже более 7 тыс. километров.

Первыми на его пути оказались города Череповец, Кириллов, Вологда, Ярославль, Москва, Старый Оскол и Белгород. Затем молодой человек побывал в Тамбове, Пензе, Казани и еще семи населенных пунктах.

«Проживать каждый день – маленькую жизнь – это на самом деле классно. Ты не знаешь, что будешь есть, где ночевать, с кем общаться», — поделился впечатлениями Окунев в интервью газете «Искра».

Он признался, что отправился в кругосветку практически без денег, связей и знания иностранных языков. Обогнуть земной шар путешественник планирует за год.