Скончался один из создателей зенитных ракет для систем ПВО-ПРО Владимир Светлов

Ушел из жизни один из создателей российских систем ПВО-ПРО Владимир Светлов сообщили в пресс-службе концерна ВКО «Алмаз-Антей». По данным компании, Светлов скончался 18 октября 2021 года, ему было 86 лет.

«Он внес неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Под руководством Владимира Григорьевича и при его непосредственном участии были разработаны известные сверхнадежные зенитные управляемые ракеты, которые получили широкое признание и высокие оценки как в России, так и за рубежом. Талант ученого и конструктора, организаторские способности, отзывчивость, порядочность и доброта всегда были отличительными чертами Владимира Григорьевича», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что смерть Светлова — тяжелейшая утрата. Гендиректор «Алмаз-Антея Ян Новиков сообщил, что достижения ученого получили высочайшую оценку руководства страны. При этом причины смерти Светлова неизвестны.