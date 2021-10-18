Кабмин может выделить Сахалину 4,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность выделения дополнительных средств на расселение ветхого жилья в Сахалинской области.

Кабмину следует рассмотреть вопрос о выделении бюджету Сахалинской области 4,6 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Такая информация содержится в списке поручений главы государства. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

Сахалинская область первой в стране завершает программу переселения граждан из старого жилья. Так, в 2020 году в регионе расселили 126 тыс. «квадратов» такой жилплощади. Теперь субъект РФ становится пилотным в реализации новой программы переселения из аварийного фонда. До конца 2026 года ожидается расселить более 640 тыс. таких квадратных метров.