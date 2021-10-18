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Кабмин может выделить Сахалину 4,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Кабмин может выделить Сахалину 4,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность выделения дополнительных средств на расселение ветхого жилья в Сахалинской области.

Кабмину следует рассмотреть вопрос о выделении бюджету Сахалинской области 4,6 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Такая информация содержится в списке поручений главы государства. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

Сахалинская область первой в стране завершает программу переселения граждан из старого жилья. Так, в 2020 году в регионе расселили 126 тыс. «квадратов» такой жилплощади. Теперь субъект РФ становится пилотным в реализации новой программы переселения из аварийного фонда. До конца 2026 года ожидается расселить более 640 тыс. таких квадратных метров.