Экс-премьер Украины Арсений Яценюк выступает с нападками на киевское руководство, однако сам перевез все золото из страны в США. Такое мнение высказали пользователи Сети из Китая.

Недавно бывший премьер обвинил украинскую власть в нанесении финансовых убытков стране. Руководство своевременно не закупило голубое топливо по более низкой цене, что привело к ущербу в размере около 5 млрд долларов, уверен Яценюк. Читатели китайского издания «Гуаньча» напомнили экс-чиновнику о собственных промахах.

«Яценюк сам перевез все золото c Украины в США, а все еще продолжает каркать на свою страну» — подчеркнули комментаторы.

Китайцы назвали действенный способ по обеспечению Украины газом. По мнению пользователей, Киеву в этом деле может помочь Москва. Они иронично напомнили об отказе страны закупать российское голубое топливо, хотя оно стоит намного меньше, чем те энергоносители, которые Украине предоставляет Европа.

«Если бы Украина изначально не провоцировала Россию, даже не знаю, скольких убытков можно было бы избежать», — констатировали читатели издания.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно рассказала о ситуации с отоплением на Украине. Многие жители страны вынуждены использовать собственные электрические обогреватели и одеяла для того, чтобы согреться, передает телеканал «360».