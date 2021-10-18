Осужденная по сфабрикованному делу Боднарчук подвергалась травле во французской тюрьме

Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) получили информацию о содержании осужденной по сфабрикованному делу Софии Боднарчук. Русскоговорящая девушка перенесла пытки и издевательства, отбывая наказание во французской тюрьме.
ФБР узнал, что в 2018 году, когда Боднарчук провела в тюрьме уже два года, ей позволили работать в библиотеке. Из-за халатности надзирателей некоторые заключенные курили рядом с книгами, что негативно влияло на здоровье девушки, страдающей от мигрени. Осужденная неоднократно пыталась мирным путем разобраться в ситуации, однако это не только не помогло, но и усугубило ее положение, сообщает ФАН.
Законопослушная девушка решила обратиться к руководству тюрьмы, но все просьбы и жалобы были проигнорированы, однако не прошли мимо других заключенных. Женщины подловили ее в месте, где не было камер, и избили, в том числе ногами по голове. Согласно медицинским документам, Боднарчук получила серьезные травмы.
«Осужденные сломали Софии нос и вывихнули челюсть, согласно медицинским документам, она испытала контузию, по всей голове у нее были ушибы диаметром в несколько сантиметров, а из носа шла кровь. Сторона защиты подала в суд на нападавшую, которая, как сообщается, была хорошей подругой сокамерницы Софии, которая пыталась воспользоваться уязвимым положением Боднарчук и изнасиловать ее», — сообщается на официальном сайте Фонда борьбы с репрессиями.
По факту произошедшего адвокатам отказали в возбуждении уголовного дела. После инцидента состояние здоровья Боднарчук заметно ухудшилось, но, несмотря на все ее просьбы, во французской тюрьме ей не предоставляют медицинскую помощь.
По словам адвоката, преследования и травля осужденной по сфабрикованному делу продолжаются до сих пор. Чтобы хоть как-то справиться с происходящим, она вынуждена принимать антидепрессанты. Кроме того, ФБР выяснил, что ей запрещают общаться с ребенком.
В настоящий момент несовершеннолетняя дочь Софьи Боднарчук живет с семьей мужа Кевина Рукселя. Девочку настраивают против матери всеми силами. Эти данные и подтвердил психолог, работавший с ребенком в рамках уголовного дела.