Осужденная по сфабрикованному делу Боднарчук подвергалась травле во французской тюрьме

ФБР узнал, что в 2018 году, когда Боднарчук провела в тюрьме уже два года, ей позволили работать в библиотеке. Из-за халатности надзирателей некоторые заключенные курили рядом с книгами, что негативно влияло на здоровье девушки, страдающей от мигрени. Осужденная неоднократно пыталась мирным путем разобраться в ситуации, однако это не только не помогло, но и усугубило ее положение, сообщает ФАН.

Законопослушная девушка решила обратиться к руководству тюрьмы, но все просьбы и жалобы были проигнорированы, однако не прошли мимо других заключенных. Женщины подловили ее в месте, где не было камер, и избили, в том числе ногами по голове. Согласно медицинским документам, Боднарчук получила серьезные травмы.