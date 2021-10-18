Жители Дальнего Востока смогут получить новую выплату при рождении третьего ребенка

Правительство РФ рассмотрит вопрос о единовременном пособии в 1 млн рублей на покупку жилья жителям ДФО при рождении третьего и последующих детей. Такое поручение кабмину дал президент Владимир Путин.

Соответствующий пункт находится в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля. Доклад об исполнении указания глава государства ждет до 1 ноября 2021 года.

Также власти изучат вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных денежных средств на погашение кредиторской задолженности государственных медорганизаций на территории Дальневосточного федерального округа.

Эти вопросы обсуждались 2 сентября на совещании Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития ДФО. Тогда президент указал на необходимость ставить амбициозные задачи для развития региона, уделять особое внимание социальной сфере и учитывать местную специфику.