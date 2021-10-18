Политолог Захаров поддержал мнение главы МИД России Лаврова о вмешательстве в дела Судана

Запад навязывает Судану шоковые реформы для налаживания экономической среды по своим лекалам. Об этом заявил политолог, руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

Аналитик прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова об иностранном вмешательстве во внутренние дела Судана и поддержал его мнение. Министр иностранных дел подчеркнул, что Запад принуждает восточноафриканскую страну к демократии в собственном представлении.

«Навязывались шоковые реформы для того, чтобы по западным лекалам наладить экономическую жизнь, но, к сожалению, реакция на это была обратно ожидавшейся», — приводит слова Захарова Федеральное агентство новостей.

Политолог пояснил, что резко ухудшилось положение населения. Судан столкнулся с безработицей и коррупцией. Захаров также согласился с Лавровым, который считает, что народ должен сам определить свою судьбу. Запад во главе с США вмешивается в дела других государств в обход ООН и международного права для реализации своих интересов, заключил эксперт.