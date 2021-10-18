Хазин предсказал резкое падение уровня жизни на Западе

Новый экономический кризис обещает быть сильнее всех предыдущих и в результате экономика и уровень жизни в развитых странах неизбежно снизится до уровня нынешней Украины.

Такой неблагоприятный прогноз в эфире YouTube-канала «Перший козацький» озвучил политолог и экономист Михаил Хазин.

В частности, эксперт уверен, что по сравнению с депрессией 1930-1932 годов новый глобальный экономический кризис будет в 1,5 раза сильнее и приведет к двукратному падению ВВП США, а также к полному разрушению всей современной экономической инфраструктуры. В новых условиях перестанут работать все действующие сейчас механизмы, например, все денежно-кредитные механизмы, включая и манипуляции с соотношением кредитных и наличных средств.

Итогом предстоящего кризиса, по мнению Хазина, станет падение экономики и уровня жизни стран Запада до украинских показателей 2021 года. На такое развитие событий уже сейчас указывают количество наличных денег и промышленная инфляция, которая в ведущих экономиках мира многократно превышает номинальную инфляцию.

При этом эксперт уточнил, что, говоря о развитых странах, он имеет в виду не только страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки, но и Китай.

«То, что произойдет на Западе, будет спадом, условно говоря, на уровень Украины. Жить-то можно. Плохо, очень плохо, но жить можно. И все прекрасно понимают, что при этом полностью рассыпается экономическая инфраструктура. Это как раз самое интересное – с этим ничего сделать нельзя ни в Западной Европе, ни в США, ни в Китае», – объяснил политолог.

Ключевыми элементами западной экономической модели, напомнил Хазин, были ускоренный инвестиционный процесс и стимулирования спроса. Но сейчас эта модель разрушается.

Россия же в сложившейся ситуации имеет колоссальное преимущество, которое заключается в отсутствии кризиса перепроизводства. Благодаря недостатку инвестиций в собственную экономику, Россия сейчас имеет возможность вкладывать деньги в свою промышленность. А это значит, что россияне начнут выпускать те товары, которые раньше они импортировались из-за границы и работали на экономики западных стран.

«Единственный вариант – это самим строить с тем, чтобы производить то, что нам нужно, по другой цене, не по той, которая там, а по более низкой», — подчеркнул Хазин.

По его словам, у Украины тоже есть преимущество недоинвестирования экономики. Однако Киев, в отличие от Москвы, не вкладывает деньги в развитие отечественного производства, а ждет, когда это сделает Запад.

После Евромайдана киевские политики рассчитывали на то, что США в обмен на антироссийский курс Украины, будет ее щедро финансировать, однако просчитались, напомнил Хазин в заключение. Но украинское руководство продолжает пытаться заработать на антироссийских выпадах, хотя в реальности никто на Украине Россию врагом не считает.