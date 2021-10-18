Политолог Погребинский предложил объявить чрезвычайное положение на Украине из-за кризиса

Сложную газовую ситуацию на Украине можно облегчить при помощи введения чрезвычайного положения. С таким мнением выступил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперты расходятся в оценках. Некоторые экономисты прогнозируют наивысшую точку энергетической напряженности на Украине в феврале, если месяц окажется холодным. Другие специалисты считают, что кризис в страну уже пришел. Погребинский вынес свой вердикт в эфире канала «112 Украина».

Политолог предложил хитроумный маневр для спасения Украины от энергетической катастрофы. По его мнению, решение поможет оказать давление на «Нафтогаз».

«Я понял, что ситуацию можно решить вводом чрезвычайного положения на местном уровне. Тогда договоренности о поставках газа, которые заключали частные компании с администрациями, могут быть отменены без последствий», — пояснил Погребинский.

Следом можно повлиять на «Нафтогаз» и добиться снижения тарифов. В таком случае цены на газ опустятся до 7,42 гривны за один кубометр, добавил политолог.

Ранее глава компании Юрий Витренко сообщил об объемах газа в хранилищах Украины, передает телеканал «360». По словам представителя «Нафтогаза», Киев располагает девятью миллиардами кубометров, но часть голубого топлива принадлежит нерезидентам страны и его могут вывезти.