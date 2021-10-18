Телеведущий Норкин считает, что украинские политологи боятся участвовать в российских шоу

Телеведущий Андрей Норкин рассказал поклонникам своего творчества, почему ряд украинских спикеров перестали появляться в программе «Место встречи».

Жители города Тула, где Норкин выступал с программой «Другой формат», поинтересовались у телеведущего, почему некогда частые гости политических ток-шоу, в частности политологи Вячеслав Ковтун и Вадим Карасев, перестали появляться в эфирах. Журналист выразил недоумение в связи с тем, что россиянам действительно интересны эти персоны.

«Они вам так нужны, что ли? Зачем они вам? Что, вам без них плохо?» — иронично начал отвечать Норкин.

Телеведущий напомнил, что тема Украины уже давно перестала быть центральной на его программе. А многие украинские эксперты боятся участвовать в ток-шоу из-за прямого запрета, объявленного их коллегами.

«Есть проблема, что не всем украинским экспертам разрешают принимать участие в программах на российском телевидении. Поэтому некоторые из них просто боятся сюда приезжать», — неожиданно резюмировал он.

Ранее телеведущий Норкин осудил поведение своей коллеги по цеху Ксении Собчак после ДТП. По его словам, она могла бы хотя бы предложить помощь пострадавшим, а не сразу покидать место происшествия.

Собчак стала участницей смертельного ДТП 9 октября. Неприятный инцидент произошел в Краснодарском крае.