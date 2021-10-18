Путин поздравил Team Spirit с победой на ЧМ по Dota 2 и пожелал киберспортсменам успехов

Президент России Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на турнире The International 10 по игре Dota 2. Глава российского государства отметил тот факт, что российская команда впервые в истории выиграла чемпионат мира. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников», — следует из телеграммы президента.

Путин подчеркнул, что киберспортсмены продемонстрировали нацеленность на результат. Глава государства пожелал Team Spirit успехов в дальнейшем.

Напомним, 17 октября Team Spirit впервые в истории победила на The International 10, который проходил в Бухаресте. Россияне в гранд-финале обыграли китайских соперников из команды PSG.LGD — 3:2.