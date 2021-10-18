Колташов оценил шансы Польши на перехват транзита у прибалтийских портов

Польша может воспользоваться шансом, который ей выпал после того, как страны Балтии потеряли российский и белорусский транзит, тем более, что ее географическое положение даже более выгодное, чем у них.

Об этом в беседе с информационным порталом Baltnews заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, по словам которого, ошибки, допущенные властями прибалтийских государств, могут позволить Польше стать региональным транспортным центром.

«У Польши более выгодное положение, чем у Прибалтики, так как южнее Белоруссии находится Украина, а там развилка сухопутных маршрутов небольшая, — отметил Колташов. — Варшава получает выгоду от проблем, которые есть у других стран, в частности Прибалтики. Если грузы раньше шли через Одесский порт, потом через Белоруссию в Литву и дальше по Балтике, то теперь они идут через Польшу».

При чем, по словам эксперта, эту выгоду Польша получает не от «великой мудрости» своих политиков, ей повезло, так как соседние страны по великой глупости своих властей сами перепилили сук, на котором сидели.

В результате у Польши появился шанс подняться в регионе, так как лишившиеся транзитных грузопотоков из России и Белоруссии балтийские порты находятся в состоянии экономической деградации. Хотя раньше, отмечает политолог, Прибалтика очень хорошо обслуживала евразийский континентальный рынок, но теперь ситуация в регионе изменилась.

«Страны Балтии доигрались в политику до такой степени, что Россия и Белоруссия не хотят использовать их в качестве транзитеров. С их крайне враждебной позицией они не годятся и для того, чтобы выполнять функцию какой-либо финансовой прокладки, если говорить об офшорах, которые так нравились балтийским республикам», – добавил Колташов.

В то же время, отметил эксперт, не стоит ждать, что через Польшу пойдет большой транзитный грузопоток, так как континентальные грузы по-прежнему идут через порты стран Балтии, а также через новый российский порт в Ленинградской области. И хотя это не самые лучшие новости для Польши, ее положение в любом случае гораздо лучше, чем у Прибалтики, заключил Колташов.