Во Франции осудили покушение эсминца США на границу РФ вблизи Владивостока

Читатели французского издания Le Figaro встали на сторону России после попытки США войти в территориальные воды РФ в Японском море. Ранее о стычке российского и американского кораблей в заливе Петра Великого сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, эсминец Chafee, принадлежащий Соединенным Штатам, попытался пересечь российскую границу недалеко от Владивостока. Маневр заметили на корабле «Адмирал Трибуц» и тут же потребовали покинуть территорию. Американцы в свою очередь подали сигнал о том, что не могут сменить курс, поскольку поднимают с борта вертолет. Только когда между суднами осталось меньше 60 метров, Chafee ретировался.
#Видео Большой противолодочный корабль Тихоокеанского Флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы России#Минобороны #АрмияРоссии #ТОФ #ВМФ #Корабли pic.twitter.com/l3lMxaBUKn— Минобороны России (@mod_russia) October 15, 2021
Французы, комментируя инцидент, обратили внимание на то, что США таким образом провоцируют не только Россию. Американские корабли, по их словам, регулярно «создают проблемы» и у берегов Китая.
«Напряженность между Китаем и США из-за военных кораблей США у берегов Китая в Южно-Китайском море. Напряженность между Россией и США из-за военных кораблей США у берегов России в русско-японском море. Когда американцы перестанут провоцировать эти страны на их собственной земле?»
«США не потерпели и четверти того, что их ВМФ делает у чужих берегов»,
«Не стоит слишком дразнить медведя, история это доказывает. И если американцы хотели заняться туризмом недалеко от Владивостока, надо объяснить их морякам, что вода там очень холодная, если вдруг они окажутся за бортом. Запаситесь одеялами с подогревом и аспирином, господа провокаторы», — возмутились в комментариях.
Однако нашлись и те, кто оправдал действия экипажа американского эсминца. Некоторые французы напомнили, что в пределах 12 миль (около 19 км) воды считаются нейтральными. Эти пользователи, судя по всему, не учли тот факт, что район рядом с границей РФ, куда зашел Chafee, был к тому же официально закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений «Морское взаимодействие 2021».