Во Франции осудили покушение эсминца США на границу РФ вблизи Владивостока

Читатели французского издания Le Figaro встали на сторону России после попытки США войти в территориальные воды РФ в Японском море. Ранее о стычке российского и американского кораблей в заливе Петра Великого сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, эсминец Chafee, принадлежащий Соединенным Штатам, попытался пересечь российскую границу недалеко от Владивостока. Маневр заметили на корабле «Адмирал Трибуц» и тут же потребовали покинуть территорию. Американцы в свою очередь подали сигнал о том, что не могут сменить курс, поскольку поднимают с борта вертолет. Только когда между суднами осталось меньше 60 метров, Chafee ретировался.

Французы, комментируя инцидент, обратили внимание на то, что США таким образом провоцируют не только Россию. Американские корабли, по их словам, регулярно «создают проблемы» и у берегов Китая.

«Напряженность между Китаем и США из-за военных кораблей США у берегов Китая в Южно-Китайском море. Напряженность между Россией и США из-за военных кораблей США у берегов России в русско-японском море. Когда американцы перестанут провоцировать эти страны на их собственной земле?»

«США не потерпели и четверти того, что их ВМФ делает у чужих берегов»,

«Не стоит слишком дразнить медведя, история это доказывает. И если американцы хотели заняться туризмом недалеко от Владивостока, надо объяснить их морякам, что вода там очень холодная, если вдруг они окажутся за бортом. Запаситесь одеялами с подогревом и аспирином, господа провокаторы», — возмутились в комментариях.

Однако нашлись и те, кто оправдал действия экипажа американского эсминца. Некоторые французы напомнили, что в пределах 12 миль (около 19 км) воды считаются нейтральными. Эти пользователи, судя по всему, не учли тот факт, что район рядом с границей РФ, куда зашел Chafee, был к тому же официально закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений «Морское взаимодействие 2021».