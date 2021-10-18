Финансист Бадрутдинов: доллар и евро сохранят свои позиции на мировом рынке

Доллар и евро по-прежнему останутся незаменимыми валютами на мировом рынке, заявил финансовый эксперт Умид Бадрутдинов.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC отметил, что доллар может лишиться статуса мировой валюты. Глава государства объяснил потерю долларом своего положения наращиванием американского госдолга.

Рубль начнут рассматривать как средство расчета, если правительство задаст стабильный и предсказуемый курс, подчеркнул в беседе с NEWS.ru Бадрутдинов. Однако реализовать задуманное будет непросто, поскольку основные торговые партнеры РФ пока не готовы переходить на рублевые расчеты.

«Можно сказать, что без доллара легко обойдутся лишь страны Таможенного союза, где 80% сделок происходит при использовании рублевых счетов», — добавил эксперт.

Именно поэтому доллар и евро сохранят свои позиции. И если предположить, что американская нацвалюта «исчезнет», на ее место придет новая обновленная национальная валюта, резюмировал финансист.