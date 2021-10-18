«Мужское государство» признано судом экстремистской организацией

По решению Нижегородского областного суда «Мужское государство» официально признано экстремистской организацией.

По версии прокуратуры, организация способствовала разжиганию расовой и гендерной ненависти. Также движение обвинили в пропаганде нацизма и навязывании патриархального образа мышления.

Теперь деятельность «Мужского государства» официально запрещена на территории Российской Федерации. Адвокат главы объединения Владислава Позднякова ранее заявлял, что движение якобы занимается пропагандой здравого смысла.