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«Мужское государство» признано судом экстремистской организацией

«Мужское государство» признано судом экстремистской организацией

По решению Нижегородского областного суда «Мужское государство» официально признано экстремистской организацией.

По версии прокуратуры, организация способствовала разжиганию расовой и гендерной ненависти. Также движение обвинили в пропаганде нацизма и навязывании патриархального образа мышления.

Теперь деятельность «Мужского государства» официально запрещена на территории Российской Федерации. Адвокат главы объединения Владислава Позднякова ранее заявлял, что движение якобы занимается пропагандой здравого смысла.