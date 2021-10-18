«Отрицательные отношения». Почему Россия приостановила работу дипмиссии при НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО. Отныне, чтобы очно связаться с Москвой, Североатлантическому альянсу нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии (там располагается штаб-квартира военно-политического блока).

Одновременно с этим военная миссия и информационное бюро НАТО в Москве также прекратят свою работу. По словам Лаврова, решение связано с недавней инициативой Альянса по отношению к российским дипломатам.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней», — заявил глава российского МИД.

Речь идет о решении Альянса сократить размер российской миссии в два раза. Больше недели назад восемь российских дипломатов попросили покинуть НАТО, так как они якобы являются «необъявленными сотрудниками разведки», которые осуществляют «враждебную деятельность». Таким образом штатное количество российских представителей при НАТО сократилось до десяти.

В это число, помимо самих дипломатов, входит административно-технический персонал, обратил внимание руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин. Полноценная работа дипмиссии при такой численности слабо осуществима, а значит кардинальное решение Москвы напрашивалось само собой, уверен доцент МГИМО МИД РФ.

«Ни о каком партнерстве России и НАТО давно речи нет. Недавнее лишение аккредитации сильно сократило миссию, и она уже была не в состоянии выполнять те задачи, которые на нее были возложены. Это решение вполне логично, потому что партнерских отношений нет, стороны постоянно обмениваются колкостями в адрес друг друга, это уже отрицательные отношения. И давайте говорить прямо: если отношений нет, для чего там нужны сотрудники, еще и в урезанном составе? На это же расходуются деньги», — подчеркнул Николай Топорнин.

На «отрицательные отношения» приостановка миссии РФ при НАТО не повлияет, а те немногие вопросы, которые могут возникнуть у руководства Альянса, вполне реально будет решить через посла России в Бельгии.

«Это логичный итог развития негативных отношений России и НАТО», — резюмировал дипломат.

Примечательно, что за несколько дней до лишения российских дипломатов аккредитации генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встречался с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, однако не высказал никаких претензий в адрес дипмиссии. Глава российского МИД заверил, что Столтенберг «подчеркивал искреннюю заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ».